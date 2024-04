85 Jahre Weinberg-Gymnasium in Kleinmachnow Auch ein früherer Brandenburger Ministerpräsident ging hier zur Schule

Eigentlich wurde die „Oberschule Kleinmachnow“, aus der das heutige Weinberg-Gymnasium in der brandenburgischen Gemeinde hervorgegangen ist, schon am 9. April 1937 gegründet. Doch zunächst fand der Unterricht noch in Baracken statt, bis der Neubau Am Weinberg am 30. September 1939 bezogen werden konnte. Marita Waldow ist eine der ältesten Absolventinnen der Schule: 1946 hat sie ihre Abschlussprüfungen gemacht. Sie hat ihre gesamte Oberschulzeit in Kleinmachnow verbracht und besuchte ihre alte Schule am Sonntag anlässlich der 85-Jahr-Feier an diesem Standort.