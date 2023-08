Auto- und Motorradfahrer Zwei Tote bei zwei Verkehrsunfällen in Brandenburg

Bei zwei Verkehrsunfällen in Brandenburg sind am Sonntag zwei Menschen tödlich verletzt worden. Sie starben auf Bundes- und Landstraßen in den Landkreisen Prignitz und Barnim.

Am Vormittag sei ein 91 Jahre alter Autofahrer auf der Landstraße 100 zwischen Klosterfelde und Zerpenschleuse (Barnim) mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, berichtete eine Sprecherin des Lagedienstes der Polizei.

Dabei wurde der 91-Jährige tödlich verletzt. Seine gleichaltrige Beifahrerin sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Mehr über Brandenburgs Straßen Angst vor einer Autobahn Wie die A12 in Brandenburg zur Todeszone wurde

Am Nachmittag sei ein 65 Jahre alter Motorradfahrer auf der Bundesstraße 189 bei Wittenberge (Prignitz) an einer Kreuzung auf seiner Maschine mit einem Auto zusammengestoßen, hieß es von der Sprecherin. Nach Zeugenaussagen habe der 65-Jährige ein Rotlicht überfahren. Er starb noch an der Unfallstelle. (dpa)