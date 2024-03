Bitcoin-Betrug in Brandenburg 82-Jährige verliert fünfstellige Summe

Eine 82 Jahre alte Frau hat in Fürstenwalde eine fünfstellige Summe an Bitcoin-Betrüger verloren. Die Täter hatten ihr eine Summe der Kryptowährung angeboten, wie die Polizeidirektion Ost am Freitag mitteilte.

Nach der Überweisung des Geldes erhielt die Frau jedoch nicht die vereinbarten Bitcoins, wie es hieß. Wie die Täter die Seniorin genau kontaktiert hatten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. (dpa)