Brand in Cottbus Einkaufszentrum muss geräumt werden – niemand verletzt

In einem Cottbuser Einkaufszentrum hat es am Mittwoch gebrannt. Das Blechen Carré in der Innenstadt war deswegen verraucht und musste geräumt werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach haben die Sprinkleranlage und die Räumungsdurchsagen schlimmeres verhindert.

Menschen seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden. Der Polizei zufolge habe ein Kunstrasen in einem Lagerraum gebrannt. Warum er gebrannt hat, werde nun ermittelt. Zuvor hatten die „Niederlausitz aktuell“ und die „Lausitzer Rundschau“ berichtet. (dpa)