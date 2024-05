Brandenburger Familienbericht Vor allem Alleinerziehende auf dem Land stehen unter Stress

Das bisschen Haushalt macht sie ganz allein - und arbeiten geht sie auch noch, nicht selten in Vollzeit, nachdem sie die Kinder in die Kita gebracht hat. Den westdeutschen Schlager aus den 1970ern müsste man nur marginal umdichten, um die Lebenswirklichkeit vieler Brandenburgerinnen zu beschreiben, die der am Donnerstag in der Potsdamer Staatskanzlei vorgestellte Familienbericht abbildet: Die Hausarbeit erledigen 55 Prozent der märkischen Mütter meistens allein. Die Hälfte der Paarfamilien teilt sich die Kinderbetreuung paritätisch auf. In der anderen Hälfte kümmert sich die Mutter allein. In nur vier Prozent der Familien ist der Vater der Hauptverantwortliche.

263.000 Familien mit Kindern unter 18 Jahren leben im Land Brandenburg. Etwas mehr als die Hälfte davon sind Ehepaare mit Kindern, 23,3 Prozent sind Alleinerziehende, 21,2 Prozent unverheiratete Lebensgemeinschaften.

Die ungleiche Verteilung der Hausarbeit, der Pflege von Angehörigen und der Erledigung von Besorgungen bleibt auch dann erhalten, wenn die Mütter ähnlich viel oder sogar mehr arbeiten als die Väter. Ab dem Schulalter sind auch 90 Prozent der Mütter wieder erwerbstätig, ein Drittel davon in Vollzeit. Und: Der sogenannte Gender Care Gap ist in Landgemeinden größer als in der Stadt.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

„Das bedeutet nicht, dass verfestigte Rollenbilder vorherrschen“, sagt Brandenburgs profiliertester Familienforscher Professor Dietmar Sturzbecher, Direktor des Instituts für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung an der Universität Potsdam. Der Wunsch, die Haus- und Sorgearbeit gleichberechtigt aufzuteilen, sei bei Müttern und Vätern da. Oft scheitere es an den Arbeitsbedingungen, zum Beispiel viel Schicht- und Wochenendarbeit und langen Arbeitswegen vor allem bei Männern, sagt Sturzbecher, der auch Co-Vorsitzender des Familienbeirates ist, der die Landesregierung in familienpolitischen Fragen berät. Gleichzeitig gaben 43 Prozent der befragten Brandenburger Eltern an, dass sich ihre berufliche Tätigkeit nicht für das Arbeiten im Homeoffice eignet.

Erster Familienbericht seit 1997

Eine Befragung von zufällig ausgewählten 19.000 Haushalten mit Kindern unter 18 Jahren (rund 4720 antworteten) im von der Energiekrise geprägten Nach-Corona-Winter 2022/23 floss in den von Sturzbecher und Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) vorgestellten Familienbericht ein - den ersten für Brandenburg seit 1997. „Gerade in der heutigen, von Krisen beeinflussten Zeit ist es wichtig, genau zu wissen, vor welchen Herausforderungen Familien stehen und welche Unterstützung sie benötigen“, so Nonnemacher.

Weniger als 1500 Euro im Monat zur Verfügung

Klarer, nicht überraschender, aber nun mit Zahlen, Fakten und Einschätzung Betroffener untersetzter Befund: Vor allem Alleinerziehende sind stark ge- und nicht selten überfordert. Das fängt bei der schwierigen finanziellen Situation an. Fast die Hälfte der Alleinerziehenden muss mit weniger als 1500 Euro im Monat wirtschaften. Bei den Paarfamilien sind es nur 17 Prozent.

Die größte Stütze für Alleinerziehende sind ihre Eltern, 30 Prozent werden von ihrer Ursprungsfamilie zumindest bei der Kinderbetreuung unterstützt. Der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht dauerhaft lebt, ist hingegen für viele keine verlässliche Unterstützung. Was Hausarbeit und Besorgungen angeht, sind Alleinerziehende der Befragung zufolge weitgehend auf sich alleine gestellt und nehmen diesen Teil der Care-Arbeit entsprechend als belastender wahr als Paarfamilien. Auch was ihre gesundheitliche Situation und ihren Optimismus anbelangt, sind sie weniger zufrieden. „Alleinerziehende brauchen mehr soziale Anerkennung und verlässliche Unterstützung“, ist ein Fazit des Berichts.

Land fördert Familienzentren als Anlaufstellen

Hilfe bekommen vor allem Familien mit geringem Einkommen, also oftmals Alleinerziehende, bei den Familienzentren. Ihr Ausbau ist ein Schwerpunkt der Familienpolitik in der zu Ende gehenden Wahlperiode. „Gerade im ländlichen Raum ist es wichtig, einfach zugängliche Anlaufstellen zu schaffen“, so Nonnemacher. Die Zentren beraten, helfen bei Behördenanträgen, zeigen Lösungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 51 solcher Familienzentren gibt es bislang, vom Land jährlich mit 2,6 Millionen Euro gefördert. Hinzu kommen 40 lokale Bündnisse für Familie, die das Leben für Eltern erleichtern sollen.

Mit diesem sind die Brandenburgerinnen und Brandenburger trotz aller Widrigkeiten und Krisen überraschend im Einklang: Insgesamt sind neun von zehn Befragten mit ihrer Lebenssituation eher oder sogar sehr zufrieden. Doch auch hier zeigt sich: Alleinerziehende weisen eine deutlich geringere Zufriedenheit auf als Paarfamilien. Sehr zufrieden sind nur knapp 28 Prozent der Single-Mütter- und Väter, bei den Elternpaaren sind es 48 Prozent.