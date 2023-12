Brandenburgs Verfassungsschutzchef warnt „Die Gefahr ist so hoch wie lange nicht mehr“

Herr Müller, bislang war stets von einer „abstrakten Terrorgefahr“ in Deutschland die Rede. Zeigt die Festnahme des 16-Jährigen aus Wittstock, dass aus „abstrakt“ jetzt „konkret“ geworden ist?

Da sind wir im gesamten Verfassungsschutzverbund einer Meinung. Mein Kollege Thomas Haldenwang hat das gestern in einer Presseerklärung bereits deutlich gemacht. Wir haben eine sehr herausfordernde Situation durch die multiplen Krisen, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Gleichzeitig hat sich die Lage durch den barbarischen Angriff der Hamas nochmal verschärft. Die Gefahr ist real und so hoch wie lange nicht mehr.