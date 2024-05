Ein Richter mit SPD-Vergangengheit Wer das Bündnis Sahra Wagenknecht in Brandenburg führen soll

Er ist ein seriöser Typ, kein Luftikus, man merkt ihm die Profession an: In Brandenburg soll und will Robert Crumbach, seit vielen Jahren Arbeitsrichter in Potsdam und vorher langjähriges SPD-Mitglied, den Landesverband des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) führen – in den Landtag bei der Wahl am 22. September. „Es ist eine große Aufgabe. Und noch viel zu tun“, sagte Crumbach am Mittwoch dem Tagesspiegel.

Für Samstag ist der Gründungsparteitag geplant, der nicht öffentlich und bislang ohne Beisein der prominenten Frontfrau, in Schwedt stattfinden wird. Mit Crumbach und weiteren Köpfen bekommt das BSW, das bislang ein Phantom war und in den vergangenen Wochen Medienanfragen ignorierte, nunmehr Gesichter.

Was Crumbach zur Partei von Sahra Wagenknecht zieht? „Ich habe mich mit meinen Positionen zu Arbeitnehmerrechten, zu den Bedürfnissen von Arbeitnehmern, von nicht reichen Menschen, in meiner früheren politischen Heimat immer weniger wiedergefunden und mir deshalb eine neue Heimat gesucht“, sagt Crumbach.

Der designierte BSW-Chef war ein echter Sozi, ein linker, von denen es im Brandenburger Landesverband nicht so viele gibt. Die Partei, die Brandenburg seit 1990 regiert, gilt eher als konservativ-pragmatisch. Im politischen Raum ist Crumbach kein Unbekannter. Ehe er Arbeitsrichter in Potsdam wurde, war er Referent der Landtagsfraktion, arbeitete in einer Enquete-Kommission zu ländlichen Räumen mit, war Justitiar im Arbeits- und Sozialministerium. Dass die SPD das von Regine Hildebrandt aufgebaute Ministerium 2009 den Linken überließ und 2019 den Grünen, hat er nie verstanden. In dieser Legislatur gehörte Crumbach zu den schärfsten Kritikern der Arbeitsgerichtsreform von CDU-Ministerin Susanne Hoffmann, bei der das Arbeitsgericht in Potsdam geschlossen wurde – sein Gericht.

Frau Baerbock, Herr Scholz, wollen Sie Kanzlerin oder Kanzler mit Wahlkreis in der einzigen Landeshauptstadt ohne Arbeitsgericht sein? Robert Crumbach fand deutliche Worte gegen die Arbeitsgerichtsreform

Schon da mischte Crumbach sich ein, trat öffentlich auf, fand etwa wenige Monate vor der Bundestagswahl auf einer Mai-Kundgebung des DGB in Potsdam deutliche Worte auch in Richtung des damaligen Bundesfinanzministers Olaf Scholz (SPD) und der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Beide haben in der Landeshauptstadt ihren Wahlkreis. „Die Schließung des größten und höchst belasteten, eines gut, schnell und sachkundig arbeitenden Arbeitsgerichtes ist ein Angriff auf all das, wofür seit dem 1. Mai 1886 Arbeiterinnen und Arbeiter gekämpft und zum Teil ihr Leben gelassen haben“, sagte Crumbach da und wandte sich direkt an die Bundespromis. „Frau Baerbock, Herr Scholz, wollen Sie Kanzlerin oder Kanzler mit Wahlkreis in der einzigen Landeshauptstadt ohne Arbeitsgericht sein?“

Ich halte nichts von Kategorien links, rechts, Mitte. Wir müssen uns um die Bedürfnisse der Menschen kümmern. Robert Crumbach auf die Frage, wo er das BSW in Brandenburg positionieren will

2013 hatte sich Crumbach, damals vergeblich, für den Landratsposten in Stade beworben. Ein Grund für seine Bewerbung war, dass seine inzwischen an Krebs verstorbene Frau im nahen Hamburg als Wissenschaftlerin lehrte. Nun also Sahra Wagenknechts Truppe für seine politischen Ambitionen. Nach der Gründung, der Wahl des Parteivorstands, bleibe nicht viel Zeit, sagt Crumbach. Vorrang habe dann die Sammlung der nötigen 2000 Unterstützer-Unterschriften, die Anzeige beim Landeswahlleiter, die Erarbeitung eines Landtagswahlprogramms, „und dann ist auch schon Sommer“.

Wo er das BSW positionieren will, zwischen SPD und Linken, links von beiden? „Ich halte nichts von Kategorien links, rechts, Mitte. Wir müssen uns um die Bedürfnisse der Menschen kümmern.“ Konkreter wolle er inhaltlich nicht werden, noch nicht.

Fest steht, dass das BSW aus dem Nichts heraus beste Chancen für die Landtagswahl hat. Im letzten Brandenburg-Barometer im April landete die Wagenknecht-Partei auf Anhieb bei zehn Prozent, was etwa zehn Parlamentsmandate wären. Die Linke liegt bei sechs Prozent. Die Konkurrenz hatte die unbekannte Kraft, von der weder Personal noch Inhalte bekannt seien, in den vergangenen Wochen eher verspottet.

Das Auswahlverfahren, um Mitglied werden zu dürfen, ist nach wie vor erlesen. Öffentlich ist fast nichts bekannt. Am Samstag werden wohl knapp 40 Mitglieder erwartet. Weitere BSW-Namen sind durchaus überraschend, und dürften insbesondere der Linkspartei Probleme bereiten: Als Vize-Parteiparteichefs treten Andreas Kutsche, Betriebsratschef am Klinikum in Brandenburg an der Havel, und der Anwalt Niels Olaf-Lüders an. Für einen Paukenschlag sorgte jetzt der Übertritt des Templiner Bürgermeisters und Ex-Linken Detlef Tabbert zum BSW. Tabbert hatte zuletzt noch den Linke-Parteitag eröffnet. Mit dabei ist in Potsdam Hans-Jürgen Scharfenberg, der früher Oppositionsführer im Rathaus war.

Auch den Eberswalder Arbeitsrichter André von Ossowski, der sich gegen die Schließung seines Eberswalder Arbeitsgerichtes einen erbitterten Kampf mit der Justizministerin lieferte und so bundesweit für Schlagzeilen sorgte, hat es zu Sahra Wagenknecht gezogen. Seine Mitgliedschaft sei am Mittwoch bestätigt worden, sagte Ossowski dem Tagesspiegel. „Ich würde mich für den Landtag bewerben, wenn es gewünscht wird.“

Es geht eher darum, Wagenknechte zu finden. Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident, zur Mitglieder-Aufnahme des BSW

Die Konkurrenz nimmt das BSW, das angesichts der Umfragen bei der Regierungsbildung mitmischen könnte, jedenfalls mittlerweile ernst. Indirekt belegt dies selbst SPD-Landeschef und Regierungschef Dietmar Woidke, der mit Blick auf die exklusive Auslese unter Sahra Wagenknecht für eine BSW-Mitgliedschaft bissig kommentierte: „Ich habe den Eindruck, dass es in dieser Vereinigung nicht so sehr darum geht, gleichberechtigte Parteimitglieder zu finden. Es geht eher darum, Wagenknechte zu finden.“