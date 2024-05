Evangelisch und AfD-Kandidat Verbotene Allianz in Brandenburger Gemeinde

Es reicht ein Blick in den aktuellen Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeine Ruppin, um deutlich zu machen, was die evangelische Kirche von der Alternative für Deutschland (AfD) hält. „Die menschenverachtenden Haltungen und Äußerungen insbesondere der rechtsextremen Kräfte innerhalb der AfD sind mit den Grundsätzen des christlichen Glaubens in keiner Weise vereinbar“, ist dort auf Seite vier zu lesen.