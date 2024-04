Parteitag am Wochenende Brandenburger AfD kündigt „Remigrationsprogramm 2029“ an

Eine Fortsetzung des Braunkohlentagebaus in der Lausitz, die Abschaffung der Digitalisierung in den Grundschulen und drastische Steuersenkungen gehören zu den Kernforderungen, die die Brandenburger AfD demnächst beschließen will. An vier Tagen lädt die in Brandenburg als rechtsextremer Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtete Partei zu Parteitagen in die Wiesenhalle in Jüterbog ein: Am Samstag und Sonntag will man mit der Aufstellung der Landesliste für die Landtagswahlen am 22. September beginnen, eine Woche später soll die Listenaufstellung beendet und das Parteiprogramm beschlossen werden.