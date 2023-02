Große Sorge um Nick aus Brandenburg Deutscher Tourist in Kapstadt vermisst

Ein deutscher Tourist aus Brandenburg wird Behördenangaben zufolge seit mehreren Tagen in dem beliebten südafrikanischen Urlaubsort Kapstadt vermisst.

Der 22-jährige Nick aus Döbern (Kreis Spree-Neiße) ist nach Angaben der Polizei am 6. Februar in das Land am Südzipfel Afrikas eingereist und seit Mittwoch nicht mehr gesehen worden. Der junge Mann habe demnach am Morgen des 15. Februar seine Unterkunft in einem Vorort von Kapstadt verlassen und sei zuletzt in dem berühmten Einkaufszentrum V&A Waterfront gesehen worden.

Auf einer Suchanzeige auf einer Facebook-Seite für Deutsche in Kapstadt hieß es, der Mann sei am Donnerstag für einen Surfkurs angemeldet gewesen, dort aber nicht erschienen. Am Mittwochnachmittag habe man das letzte Mal von ihm gehört, hieß es.

An jenem Tag hatte sich Nick zu einer Wanderung zum Karbonkelberg im Tafelberg-Nationalpark aufgemacht. Wie die „B.Z.“ berichtet, blieb eine erste Suchaktion der Polizei erfolglos. Demnach konnten die Maßnahmen am Montag aufgrund des schlechten Wetters zunächst nicht fortgesetzt werden.

Die deutsche Botschaft in Südafrika bestätigte, sie sei über den Fall informiert worden und mit den südafrikanischen Behörden sowie den Angehörigen des Vermissten in Kontakt. Die südafrikanische Polizei hat eine Vermisstenanzeige herausgegeben und bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem Brandenburger.

All seine Sachen seien noch in seiner Unterkunft im Stadtteil Pinelands, schrieb sein Bruder auf Facebook. Er und seine Angehörigen befürchten, dass Nick sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Zudem weist sein Bruder darauf hin, dass der Gesuchte nicht besonders gut Englisch spricht. (dpa/pnn)

Zur Startseite