Guido Beermann macht Rückzieher Brandenburgs Ex-Verkehrsminister verzichtet auf Mercedes-Job

Brandenburgs Ex-Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) wird nun doch nicht der Leiter der Hauptstadt-Repräsentanz der Mercedes-Benz-Gruppe. Das geht indirekt aus zwei dem Tagesspiegel vorliegenden aktuellen Schreiben hervor, die Beermann am Donnerstag (11.1.) sowohl an das Bundesverkehrsministerium als auch an die Staatskanzlei Brandenburgs schickte.