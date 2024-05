Hasskriminalität im Netz Neues Meldeportal für Amts- und Mandatsträger in Brandenburg

Brandenburgs Generalstaatsanwaltschaft hat ein neues Online-Meldeportal zur Internet-Hasskriminalität für Amts- und Mandatsträger gestartet, weil diese immer häufiger auch im Netz Anfeindungen, Bedrohungen und Beleidigungen erfahren. Brandenburgs sei „ein Vorreiter“, nach Bayern eins der ersten Bundesländer mit einem solchen Instrument, sagte Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) am Mittwoch bei der Präsentation in Potsdam. „Es erleichtert, in solchen Fällen Strafanzeigen zu erstatten und Beweise zu sichern.“ Hoffmann hob die zügige Einführung innerhalb eines halben Jahres nach Startschuss hervor, „auch die Justiz kann Tesla.“

Die Entscheidung, dieses Instrument einzuführen, war erst im Herbst 2023 gefallen. Hintergrund ist, dass auch in Brandenburg Hasskriminalität-Straftaten seit einigen Jahren zunehmen, wozu Beleidigungen, Anfeindungen und Bedrohungen im politischen Kontext gehören. Waren es 2018 noch 216 Straftaten in diesem Bereich laut Justizstatistik kletterte dies auf 985 Straftaten im vorigen Jahr.

Und bei Hass-Delikten mit dem Internet als Tatort, also von Hass-Posting bis hin zu Mails, hatte die Justiz noch 2018 lediglich 42 offizielle Strafverfahren zu führen - 324 waren es bereits im Vorjahr. „Diese Entwicklung ist auch Ausdruck einer Verrohung der politischen Kultur“, sagte Hoffmann. Das Internet als „Brandbeschleuniger“ trage dazu bei, dass Hemmschwellen fallen.

Angebot auch für BewerberInnen zur Kommunalwahl

Und Opfer solcher Delikte werden auch in Brandenburg zunehmend Kommunalverantwortliche, ob Bürgermeister, Amtsdirektoren, Landräte, aber auch Abgeordnete, Stadtverordnete, Gemeindevertreter oder Mitglieder von Kreistagen. Insgesamt geht es um rund 10.000 Verantwortungsträger und Ehrenamtler verschiedener Ebenen. Generalstaatsanwalt Andreas Behm erklärte auf Nachfrage, dass ganz aktuell auch Bewerberinnen und Bewerber für die Kommunal- und Landtagswahl das Meldeportal nutzen können. Er sei froh, dass es gelungen sei, das Portal noch vor dem 9. Juni zu starten, sagte Behm.

Dass das Meldeportal zunächst auf diese Gruppe beschränkt wird, begründete die Ministerin so: „Amts- und Mandatsträger sind das Rückgrat des Staates, unserer Demokratie. Sie müssen besonders geschützt werden. Da gilt eine Null-Toleranz-Strategie.“ Wenn das Portal erfolgreich angelaufen sei, werde eine Ausweitung geprüft.

Das neue Online-Meldeportal (www.hass-melden.brandenburg.de), um das sich zwei Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft in der dortigen Stabsstelle gegen Hasskriminalität kümmern, ist allein auf Hasskriminalität im Internet beschränkt. Es geht also um Hass-Kommentare und Bedrohungen gegen Verantwortliche auf Webseiten, dem Kanal X, Facebook oder Instagram, über Whatsapp oder per Mail. Voraussetzung sei eine Registrierung, erläuterte Behm.

Ein Vorteil besteht nach seinen Worten darin, dass über das Portal Belege sofort beweiskräftig gesichert werden können, etwa mit dem Hochladen von Screenshots oder den Links. „Denn das Internet vergisst zwar nichts. Doch nach gewisser Zeit ist manches schwer zu finden.“ Mit dem Meldeportal werde auch eine landeseinheitliche Rechtsanwendung bei der Ahndung solcher Straftaten erleichtert.

Wie sehr Angriffe gegen Kommunalpolitiker zum Alltag gehören, hatte bereits 2022 eine Studie des Innenministeriums offenbart. Danach gab es zwischen 2014 und 2021 im faktisch täglich solche Anfeindungen gegen Bürgermeister, Landräte oder andere kommunale Amts- und Mandatsträger. In dieser Zeit wurden 2500 Menschen im Land in solchen Positionen angegriffen. Am häufigsten waren danach Beleidigungen im öffentlichen Raum (33 Prozent) und im Internet (24 Prozent). Die Studie offenbarte auch, dass Opfer, auch wegen des bürokratischen Aufwandes, nicht selten vor Strafanzeigen zurückschrecken. Nun können sie am Rechner schnell Anzeige erstatten.

Oberstaatsanwältin Sarah Gugel, die das Projekt in der Generalstaatsanwaltschaft managt, legte auf einen Hinweis allerdings besonderen Wert: „Ganz wichtig: Bei akuten Bedrohungslagen sollte es nicht genutzt, sondern wie bisher sofort die Polizei gerufen werden.“