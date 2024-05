„Kann den Schülern einen Perspektivwechsel ermöglichen“ Evangelische Kirche feiert 30 Jahre Religionsunterricht in Brandenburg

Mit einem Gottesdienst und einem Festakt in der Potsdamer Nikolaikirche hat die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz am Freitag das 30-jährige Bestehen des evangelischen Religionsunterrichts in Brandenburg begangen. Das Schulfach wird in Brandenburg, anders als in den meisten anderen Bundesländern, als freiwillige Arbeitsgemeinschaft der Kirchen angeboten.

Schülerinnen und Schüler, die am kirchlichen Unterricht teilnehmen, können sich allerdings vom staatlichen Schulfach LER (Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde) abmelden. Damit ist die Situation des Religionsunterrichts in Brandenburg aus kirchlicher Sicht besser als in Berlin, wo sich Schülerinnen und Schüler nicht vom Pflichtfach Ethik abmelden können und sich die Kirche und die CDU für die Einrichtung eines Wahlpflichtbereichs einsetzen.

„Religionsunterricht ist nicht Missionsunterricht“, sagte der evangelische Landesbischof Christian Stäblein in seiner Predigt. „Es geht um Bildung zu Lebensfragen und die Antworten, die die Bibel, die christliche Tradition und das interreligiöse Gespräch dazu geben.“ Die Staatssekretärin im Potsdamer Bildungsministerium, Doro Zinke (SPD), hob das gute Miteinander der evangelischen Kirche und des Landes hervor. „Wir gestalten, sichern und festigen gemeinsam unsere Demokratie“, sagte Zinke. „Das findet seit mehr als drei Jahrzehnten auch im Religionsunterricht statt.“

38.000 Schülerinnen und Schüler nehmen in Brandenburg am evangelischen Religionsunterricht teil

Dass es in der Frühgeschichte des Landes Brandenburg noch ganz andere Pläne gab, hob der in Oranienburg lebende Pädagogikprofessor Henning Schluß in einem Festvortrag hervor. Denn zur Zeit von Bildungsministerin Marianne Birthler (Grüne), die als Katechetin selbst aus der evangelischen Kirche kam, war geplant, den Religionsteil von LER unter Beteiligung der kirchlichen Religionslehrkräfte durchzuführen. Doch das klappte am Ende nicht. „Viele kirchliche Lehrkräfte waren am gemeinsam zu verantwortenden Unterricht nicht gleichberechtigt beteiligt“, sagte Schluß. „Das R in LER wurde zur Religionskunde, der Religionsunterricht wurde zu einem von der Kirche zu verantwortenden Unterrichtsfach, das in der Schule stattfinden konnte.“

In Brandenburg nahmen im Jahr 2022 38.000 Schülerinnen und Schüler am evangelischen Religionsunterricht teil. Neuere Zahlen sind noch nicht vorhanden. „Die Möglichkeit der Abmeldung von LER bei Besuch des Religionsunterrichts ist de facto zum Normalfall geworden“, sagt Schluß. Die einst vor Gerichten ausgefochtene Konkurrenz zwischen LER und Religionsunterricht sei vielerorts zu einer Kooperation der Wertefächer geworden. „Der Religionsunterricht kann den Schülerinnen und Schülern einen Perspektivwechsel ermöglichen“, sagte Schluss. „Weil menschliche Gesellschaften nie homogen, sondern immer plural sind, ist es für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft zentral, die Perspektiven anderer einzunehmen.“