Leichen wiesen Stichwunden auf Mann und Frau tot in Brandenburger Wohnung aufgefunden

Die Polizei hat in einer Wohnung in Herzberg (Elbe-Elster) eine 49-jährige Frau und einen 62 Jahre alten Mann tot aufgefunden. Die Beamten seien am Dienstag über den Notruf informiert worden, dass in der Wohnung im Stadtteil Friedersdorf zwei Leichen lägen, teilte die Polizeidirektion Süd am Mittwoch mit.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Nachdem die Feuerwehr die Wohnungstür geöffnet hatte, fanden die Polizeibeamten die beiden leblosen Personen mit Schnitt- und Stichverletzungen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden feststellen.

Nach den bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 62-Jährige für den Tod der Frau verantwortlich ist und sich dann selbst getötet hat, erklärte die Polizei. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauerten an. (dpa)