Bergmann-Klinikum in Potsdam Technische Störung nach Stromproblemen behoben

Die Meldung kam am Mittwoch um 14.17 Uhr über die Warn-Apps Nina und Katwarn: Das Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ befindet sich in einem medizinischen Ausnahmezustand. In der Warn-App wurde über eine technische Störung berichtet, aber auch die Wetterlage als Grund genannt.

Campusweite IT-Ausfälle

Rund eine halbe Stunde später gab die Pressestelle des Klinikums jedoch Entwarnung: Die Störung sei behoben und der Regelbetrieb wieder aufgenommen worden. Kliniksprecherin Theresa Decker teilte mit, es habe Probleme bei der Stromversorgung einer USV-Anlage gegeben. Diese soll eigentlich eine störungsfreie Stromversorgung sicherstellen. Die Folge seien campusweite IT-Ausfälle im Klinikum gewesen. Dadurch sei die Telefonanlage kurzzeitig unterbrochen worden und Laboruntersuchungen hätten nicht automatisiert ausgewertet werden können.

„Im Sinne der Qualität der Patientenversorgung wurde die Zentrale Notaufnahme bei der Leitstelle nach Abstimmung mit der Feuerwehr vorsorglich abgemeldet“, so Decker. Um 14.07 Uhr sei das Hochfahren der Systeme abgeschlossen worden und auch die Notfallversorgung wieder in Betrieb gegangen. Warum die Warnung der Apps erst nach dem Ende der Störung versandt wurde, blieb zunächst unklar.