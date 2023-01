Lkw kracht auf A10 in stehenden Transporter Mann lebensgefährlich verletzt – Frau bekommt Wehen im Stau

Bei einem Aufprall eines Lkw mit einem Kleintransporter auf der A10 bei Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) hat ein 33-Jähriger am Donnerstagabend lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Fahrbahn wurde für viereinhalb Stunden voll gesperrt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor war der 33-Jährige mit seinem Kleintransporter unterwegs, als dieser nach Polizeiangaben aus ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet. Zunächst kam er auf der rechten Seite von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Leitplanke, dann kam der Transporter auf der Autobahn zum Stehen. Daraufhin stieg der Fahrer aus seinem Fahrzeug aus.

Weil die Beleuchtung des Transporters ausgefallen war, konnte der Fahrer eines heranfahrenden Lkws den stehenden Wagen nicht rechtzeitig sehen und krachte in das Fahrzeug. Dabei wurde der Fahrer des verunglückten Kleintransporters erfasst und durch die Luft geschleudert. Der Lastwagenfahrer blieb nach Polizeiangaben äußerlich unverletzt.

An der Unfallstelle kam ein Gutachter zum Einsatz. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Nach derzeitigem Stand beläuft sich der Sachschaden auf rund 47.000 Euro.

Aufgrund der Vollsperrung bildete sich ein Stau auf der Autobahn. Wie die Berliner Morgenpost berichtet, soll dort eine Frau Wehen bekommen haben. Sie sei von einem kurz darauf eintreffenden Notarzt behandelt worden. (dpa/cmü)

Zur Startseite