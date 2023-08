Mehrere Autos betroffen Geisterfahrer verursacht Unfall auf A 11 in Brandenburg

Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn 11 in Brandenburg nahe der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern einen Unfall verursacht. Der Mann sei flüchtig, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Der Geisterfahrer war am Freitagabend auf der Autobahn unterwegs. An der Anschlussstelle Schmölln bei Randowtal in der Uckermark kam es dann zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Autos. Die „Bild“-Zeitung schrieb, es habe sechs Verletzte gegeben, ein Mensch sei ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei machte hierzu zunächst keine Angaben.

(dpa)