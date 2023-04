Mercedes-Werk in Ludwigsfelde Kanzler Scholz dringt auf langfristige Perspektive

Bundeskanzler Olaf Scholz dringt auf eine langfristige Perspektive für das Nutzfahrzeugwerk von Mercedes-Benz im brandenburgischen Ludwigsfelde. Ihm sei wichtig, dass es eine Garantie nicht nur für die nächsten zehn Jahre, sondern darüber hinaus gebe, sagte der SPD-Politiker am Freitag bei einem Besuch des Werkes. Scholz war als Bundestagsabgeordneter in seinem Wahlkreis unterwegs.

In dem Werk mit 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll künftig der E-Sprinter gebaut werden. Es hatte immer wieder Diskussionen um den Bestand des Standorts gegeben. Scholz betonte, man könne in Ludwigsfelde sehen, dass man an Standorten in Deutschland statt Diesel- und Benzin-Autos auch E-Nutzfahrzeuge produzieren könne. 2022 waren in dem Werk rund 50.000 Sprinter gebaut worden.

Mercedes-Finanzchef Harald Wilhelm hatte zuvor Spekulationen über eine Abspaltung der zurzeit sehr erfolgreichen kleineren Van-Sparte des Konzerns gedämpft. (Reuters)