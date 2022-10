„Mission Trüffelschwein“ Ein Berliner sucht einen romantischen Ort für zwei im Grünen – wir finden ihn

Am Wochenende noch nichts vor? Wir nehmen Sie mit nach Brandenburg: Einmal im Monat erscheint unser neuer kostenloser Unterwegs-Newsletter mit Reisereportagen, Kultur- und Gastrotipps fürs Umland. In der November-Ausgabe, die diesen Donnerstag erscheint, geht es unter anderem ins Schlaubetal und in die Uckermark.

Und warum? Es ist doch so: Eigentlich lieben alle Brandenburg – die Weite, die Oder, die Wattewölkchen – aber das viele Land rund um Berlin ist auch ganz schön groß. Und nicht immer kommen Metropole und Provinz harmonisch zusammen.

Wir helfen, Berliner und Brandenburger zusammenzubringen: In unserer Rubrik „Mission Trüffelschwein“ erschnüffeln wir für Sie ab sofort (mit Expertenhilfe, falls nötig) die feinste Nadel im brandenburgischen Heuhaufen und auch darüber hinaus und helfen Ihnen, besondere Orte zu finden.

In unserem zweiten Fall geht es um die Liebe! Und um den Raum, sie mal gebührend zu feiern. Das könnte jeder und jede tun, der oder die das Glück hat, eine Liebe an seiner Seite zu haben - tut man aber dann oft halt doch nicht. Lukas dagegen redet nicht nur. Er hat uns geschrieben. „Meine Freundin und ich sind mittlerweile seit fünf Jahren zusammen. Wir haben eine tolle Beziehung, sind super glücklich und stecken voller Lieber füreinander. Sie hat dieses Jahr ihren Abschluss als Hebamme gemeistert, hat dann meinen Neffen zur Welt gebracht und ist einfach eine wundervolle Person. Und dafür möchte ich sie gern mit etwas Besonderem überraschen.“



Und zwar mit einem Wochenende im Grünen, an ihrem Geburtstag. Der ist im Dezember, was die Sache ein kleines bisschen erschwert. Lukas hat präzise Vorstellungen: „Wir beide lieben die Natur und die Abgeschiedenheit, die man in Berlin nicht bekommt. Daher bin ich auf der Suche nach einer gemütlichen Unterkunft, die mitten im Nirgendwo liegt, wo man einfach die Zeit zu zweit genießen kann. Wir brauchen keinen Luxus, ein Tiny House o.ä. ist dabei auch vollkommen in Ordnung.“



Der Auftrag: Einen einsamen und schönen Rückzugsort in der Natur finden, an dem es zwei Personen auch im Dezember ein Wochenende lang ohne Frostbeulen gut aushalten können. Budget: 150 Euro pro Nacht. Ein Auto zur Anfahrt aus Tempelhof-Schöneberg ist vorhanden.

Das Vorgehen: Wie Otto Normalverbraucher klicken wir uns erstmal durch Airbnb und gängige Anbieter für Ferienwohnungen, aber so richtig springt da nichts ins Auge. Es folgen: Telefonate, eine Recherche im Tagesspiegel-Archiv, diverse Anfragen per Mail. Dann ein erster Treffer: die Waldinsel des Anbieters Raus, traumschön, aber selbst im Dezember ausgebucht und sowieso deutlich über dem veranschlagten Budget. Also, weitersuchen.

Der Trüffel: Zirkuswagen Zigappo in der Uckermark. Ein Wochenende auf einer Waldlichtung in ländlicher Idylle, drei Minuten bis zum nächsten See, 20 Quadratmeter, beheizbar mit Gas- und Elektroheizung. Zwar sind auf dem Platz in der Nähe von Lychen drei Wagen aufgestellt, aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass man im Dezember den Sternenhimmel doch für sich ganz alleine hat. Eine Nacht kostet erschwingliche 52 Euro, zu mieten unter www.zirkuswagen-uckermark.de

