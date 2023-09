Mordkommission ermittelt in Brandenburg Ermittlungen nach Leichenfund in abgebranntem Auto

Nach dem Fund einer Leiche in einem abgebrannten Auto ermittelt die Polizei in der Gemeinde Gosen-Neu Zittau (Oder-Spree) wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Am vergangenen Sonntag war im Bereich einer Kleingartenanlage in der Seestraße ein Wagen in Flammen aufgegangen. Trotz Feuerwehreinsatzes brannte es völlig aus. Im weiteren Verlauf wurden im Autowrack menschliche Überreste gefunden.

Nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung geht die Polizei nach Angaben vom Donnerstag von einem Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission ermittelt zur Todesursache. Die Polizei bittet bei der Identifizierung der Person um Mithilfe aus der Bevölkerung und um sachdienliche Hinweise. (dpa)