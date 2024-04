Neuer Chef für sozialen Träger Jörg Antoine führt jetzt die Lafim-Diakonie in Potsdam

Das diakonische Unternehmen Lafim-Diakonie mit Sitz in Potsdam hat einen neuen Kaufmännischen Vorstand. Wie die Lafim-Diakonie mitteilte, hat Jörg Antoine das Amt am 1. April angetreten. Er folgt auf Tilman Henke, der das Unternehmen nach sieben Jahren verlassen habe.

Antoine führe die Lafim-Diakonie nun gemeinsam mit dem Vorstand für Personal und Diakonie, Pfarrer Matthias Welsch. Antoine sei zuletzt als Interim-Finanzdezernent im Evangelischen Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg tätig gewesen, zuvor war er von 2015 bis 2022 Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO).

Antoine studierte den Angaben nach Rechtswissenschaften, Philosophie und Betriebswirtschaftslehre in Berlin und promovierte in der Rechtswissenschaft zur Aktiven Sterbehilfe. Seit 2002 arbeitete er als Kirchenjurist. Von 2008 bis 2015 sei er Vorstandsmitglied des Diakonischen Werkes Evangelischer Kirchen in Niedersachsen gewesen und habe dort die Fusion von vier Landesverbänden der Diakonie mitbewirkt.

Der 55-Jährige solle die Weiterentwicklung der Lafim-Diakonie vorantreiben und „notwendige Veränderungen“ einbringen, hieß es. „Die Lafim-Diakonie ist ein anerkannter Träger der Diakonie in Brandenburg“, sagte Antoine laut der Mitteilung. „Ich freue mich auf die Aufgabe, in einer Gemeinschaft mit motivierten Mitarbeiter:innen soziale Dienstleistungen für die Menschen in Stadt und Land in Brandenburg anzubieten.“

Die Lafim-Diakonie ist ihren eigenen Angaben nach Trägerin von Einrichtungen und Diensten für Menschen im Alter, zur Teilhabe und für junge Menschen sowie mit dem Angebot von hauswirtschaftlichen Dienstleistungen. Sie hat rund 3200 Mitarbeitende in mehr als 30 Städten und Gemeinden und ist damit einer der größten diakonischen Arbeitgeber in Brandenburg.