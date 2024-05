Nicht nur im Speckgürtel In Brandenburg gehen die Mieten überall rauf

In Brandenburg geht immer mehr Geld für die Miete drauf. Preisgünstige Wohnungen werden hingegen immer knapper – und das überall. Die Wohnungsnot verschärft sich nicht mehr allein in der Landeshauptstadt Potsdam und dem Berliner Umland, sondern inzwischen auch in den ländlichen Regionen fernab von der Metropole. Das geht aus einer aktuellen Studie im Auftrag der Links-Fraktion im Landtag hervor.

Demnach sind die Mieten seit 2013 deutlich stärker gestiegen als die Einkommen der Brandenburger, wobei noch regionale Ausreißer hinzukommen. Das extrem hohe Mietniveau in Potsdam hat sich vom Rest der Mark abgekoppelt.

Für die Studie „Mieten und Wohnen in Brandenburg“ haben der Gentrifizierungsexperte Andrej Holm, der in Berlin mal kurz Linke-Staatssekretär war, und die Sozialwissenschaftler Rosa Schick, Kaspar Metzkow und Valentin Regnault alle verfügbaren Daten zum Wohnungsmarkt im Land und in den Regionen analysiert. Eine vergleichbare Gesamtdokumentation gab es vorher nicht.

Die Zahlen sprechen für sich. Im Landesschnitt kletterten die Angebotsmieten für neue Wohnungen von 5,17 Euro je Quadratmeter (nettokalt) im Jahr 2013 auf 8,12 Euro im Jahr 2023, was einer Steigerung um 57 Prozent entspricht. Die Einkommen stiegen im gleichen Zeitraum im Schnitt um 34 Prozent

Auch in der Peripherie gehen die Mieten rauf, vor allem den Städten dort. So stiegen die Mieten im letzten Jahrzehnt landesweit am stärksten in Cottbus, nämlich um 71 Prozent. In Frankfurt (Oder), der 57.000-Einwohner-Stadt an der Grenze zu Polen, kletterten die Bestandsmieten von 4,77 Euro im Jahr 2013 auf 5,71 Euro. Neue Wohnungen konnten dort 2013 noch für 5,81 Euro je Quadratmeter gemietet werden, jetzt sind im Schnitt 7,74 Euro fällig, was einer Steigerung um 41 Prozent entspricht. Fast deckungsgleich sehen die Zahlen für Brandenburg an der Havel aus.

Dieses Niveau zwischen 7 und 8 Euro hatte der Speckgürtel schon vor zehn Jahren erreicht: In Ludwigsfelde etwa, der Industriestadt am Berliner Ring, lagen die Neuvermietungsmieten 2013 bei 7,23 Euro je Quadratmeter, was seitdem auf 10,82 Euro je Quadratmeter stieg. Die Zahlen für Hennigsdorf und Oranienburg an der nördlichen Berliner Stadtgrenze sind fast identisch, in Strausberg im Osten (9,77 Euro, 2013: 6,19 Euro) nur etwas geringfügiger.

Spitzenreiter der teuren Mieten ist die Landeshauptstadt

Einsamer Spitzenreiter ist die Landeshauptstadt Potsdam, wo die Bevölkerung in diesem Jahrzehnt um 17 Prozent auf 183.000 Einwohner wuchs, ohne dass neuer Wohnraum Schritt hielt. Neue Wohnungen sind im Schnitt für 11,75 Euro je Quadratmeter (netto kalt) zu mieten, 2013 hatte der Wert noch bei 7,68 Euro gelegen. Das ist in Potsdam, wo es einen hohen Anteil von kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungen gibt, aktuell die durchschnittliche Bestandsmiete.

Doch wer umziehen muss, so die Lage in der Hauptstadt, verschlechtert sich – oder ist für das gleiche Geld zu kleinerem Wohnraum gezwungen. Die Studie geht davon aus, dass maximal 30 Prozent des Pro-Kopf-Einkommens für Miete leistbar sind. Damit können in Potsdam Mieter in bestehenden Mietverhältnissen 56,3 Quadratmeter „zu einem leistbaren Preis“ bewohnen, in neu gemieteten Wohnungen aber nur 40,9 Quadratmeter.

Nur 20 000 Sozialwohnungen in der Mark

Auf der anderen Seite fehlen preisgünstige Wohnungen, und zwar landesweit, trotz Leerstand in einigen berlinfernen Regionen. Laut Studie gelten 260.000 Haushalte im Land (20,4 Prozent) als sozialwohnungsberechtigt, weil sie die erforderlichen Einkommensgrenzen unterschreiten. Dem stehen landesweit 20 000 Sozialwohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen gegenüber. Nun gehört zu Realität, dass es viele kommunale Wohnungen mit gedrosselten Mieten gibt.

Doch selbst wenn landesweit alle 155 000 kommunalen Wohnungen an Geringverdiener vermietet würden, so rechnet die Studie vor, gäbe es nicht genug preiswerten Wohnraum für Menschen mit geringen Einkommen. „Es gibt keine Region in Brandenburg, in der eine soziale Wohnraumversorgung schon jetzt gewährleistet werden kann“, heißt es in der Studie. Holm wies darauf hin, dass sich das Problem „der sozialen Versorgungslücke“ angesichts der demografischen Entwicklung verschärfen wird, wegen der wachsenden Zahl von RentnerInnen.

Ein Fazit der Studie räumt mit bisher gängigen Einschätzungen auf: „Die Entwicklung in Brandenburg zeigt: Ein Wohnungsüberhang (Leerstand) und ausreichende Bauaktivitäten sind keine Garanten für leistbare Mieten und eine Mietpreisstabilität.“ Als Schlussfolgerungen empfiehlt die Studie mehr Sozialwohnungen, nämlich eine „deutliche Ausweitung von Belegungsbindungen“ und „zeitweilige Mietbegrenzungen vor allem in Gebieten mit angespannter Wohnungsmarktlage.“