Open-Air-Ausstellung in Brandenburg Pückler-Park Branitz nimmt Klimawandel in den Blick

Im Pückler-Park Branitz in Cottbus wird der Klimawandel zum Thema gemacht. Eine Open-Air-Ausstellung werde vom 30. April bis zum 31. Oktober einen Überblick über die Auswirkungen der Klimaveränderungen auf den Park geben, teilte die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz am Donnerstag in Cottbus mit. Unter dem Titel „Zukunftsreich. Klima Wandel Branitz“ werde dort an zwölf Stationen im sogenannten Innenpark über Effekte auf den Boden, das Wassersystem, die Bäume und die Wiesen der Anlagen informiert.

In den Schlossräumen würden zugleich die Auswirkungen des Klimawandels auf Gebäude und den Museumsbetrieb beleuchtet, hieß es. Unter dem Titel „Zwischen Wurzeln und Kronen“ wollen die Kuratoren von „Symbiotic Lab“ zudem mit ortsspezifischen Interventionen zeitgenössischer Kunst einladen, neu auf die Branitzer Parklandschaft zu blicken, hieß es. Beteiligt seien die Künstlerinnen und Künstler Lea Grebe aus München, Tayfun Erdogmus aus Istanbul und Jakob Kukula aus Berlin, die dort Branitz als Zukunftslabor zeigen wollen.

Auch die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg ist den Angaben zufolge zu Gast in Branitz und stellt im Rahmen der Kooperation „Historische Gärten im Klimawandel. Perspektiven für das grüne Kulturerbe aus Sanssouci und Branitz“ die Regeneration des Gehölzbestandes im Potsdamer Park Sanssouci vor. Die Schlösserstiftung zeigt ab Ende April im Park Sanssouci ebenfalls eine Open-Air-Ausstellung zu Folgen des Klimawandels. (epd)