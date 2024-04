Rund 100.000 Euro Schaden 34-Jährige bei Hausbrand in Brandenburg verletzt

Eine 34-jährige Frau ist bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Alt Tucheband (Landkreis Märkisch-Oderland) verletzt worden. Der Sachschaden wird bislang auf rund 100.000 Euro geschätzt, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach brach das Feuer am späten Dienstagabend aus. Beide Bewohner retteten sich zunächst selbstständig aus dem Haus.

Die 34-Jährige lief dann zurück und rettete ihre Haustiere. Dabei erlitt sie eine Rauchgasvergiftung, Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der andere Bewohner im Alter von 49 Jahren blieb unverletzt. Nach Angaben des Sprechers ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)