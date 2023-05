Update Schwerer Autobahnunfall auf A12 in Brandenburg : 52 Verletzte nach Zusammenstoß von Reisebus und Tanklaster

Am Dienstagmittag kollidierten die Fahrzeuge zwischen Storkow und Friedersdorf. Die A12 ist in beide Richtungen gesperrt. Eine Person befindet sich aktuell in Lebensgefahr.