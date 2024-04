Sinkende Kinderzahlen Kleinmachnow überlegt Schließung von Kita und Grundschule

Zu viele freie Kita-Plätze, immer weniger Grundschulklassen und gleichzeitig ein großer Erweiterungsbedarf der gemeindeeigenen Maxim-Gorki-Gesamtschule sorgen für große Unruhe im derzeit ohnehin finanziell gebeutelten Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark). Die Gerüchte, eine kleine Kita und die Grundschule am Seeberg könnten schon in absehbarer Zeit tatsächlich aufgelassen werden, trieben am Donnerstagabend zahlreiche Eltern mit ihren Kindern zum Rathaus. Dort stellten sich Bürgermeister Michael Grubert (SPD) und die Fraktionen noch vor Beginn der Gemeindevertretersitzung, aber auch in der Einwohnerfragstunde, den Anliegen der besorgten Mütter und Erzieherinnen.