Tödlicher Unfall in Brandenburg Mann auf Autobahn 12 von Lastwagen überfahren

Ein Mann ist auf der Autobahn 12 bei Fürstenwalde/Spree (Landkreis Oder-Spree) von einem Lastwagen überfahren und tödlich verletzt worden. Der 33-Jährige sei am Montag kurz vor 3.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Fürstenwalde-West und Storkow in Richtung Berlin überfahren worden, sagte eine Polizeisprecherin. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Warum der Mann an der Autobahn war und ob er auf die Fahrbahn lief, war unklar. Bei dem Vorfall war nach Angaben der Polizei auch eine Frau dabei, offen war zunächst, in welcher Beziehung sie zu dem Mann stand. Die Autobahn war in Richtung Berlin rund drei Stunden lang gesperrt. Zuvor hatten der RBB, die „Märkische Oderzeitung“ und die „Märkische Allgemeine“ über den Unfall berichtet. (dpa)