Verdacht auf Überdosis Drogen in Luckau-Duben 30 Jahre alte Gefängnisinsassin stirbt im Krankenhaus

Eine 30 Jahre alte Gefängnisinsassin der JVA in Luckau-Duben (Landkreis Dahme-Spreewald) ist am Dienstag in einem Krankenhaus gestorben. „Es besteht der Verdacht, dass der Tod durch den Missbrauch von Betäubungsmitteln verursacht worden ist“, teilte ein Sprecher des Justizministeriums am Mittwoch mit. Die Frau saß in der JVA eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Diebstahls ab.

Laut dem Sprecher des Justizministeriums werden die Hintergründe des Vorfalls derzeit ermittelt. Wie die Frau an die Betäubungsmittel gelangte, ist demnach unklar. Ob der Fall Konsequenzen für die Prozesse in der JVA nach sich zieht, könne er ebenso noch nicht sagen. (dpa)

Zur Startseite