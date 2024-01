Chefin des Landhaus Adlon in Potsdam Verbreitet sie unter falscher Identität gefährliche Rassenideologie?

Das alles sei eine Zeitungsente, also eine falsche Pressemeldung: So hat Mathilda Huss, die Geschäftsführerin des bundesweit bekannt gewordenen Gästehauses im Landhaus Adlon am Lehnitzsee in Potsdam, bislang alle Vorwürfe zurückgewiesen, sie sei selbst mit der rechtsextremen Szene eng vernetzt.