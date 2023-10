First Steps Award für Filmuni „Hao Are You“ gewinnt in Kategorie Dokumentarfilm

Erfolg für die Filmuniversität Babelsberg beim Nachwuchsfilmpreis First Steps Awards: Regie-Absolvent Dieu Hao Do konnte sich mit seinem Film „Hao Are You“ in der Kategorie Dokumentarfilm durchsetzen, wie die Hochschule am Montag mitteilte. Die First Step Awards gelten als wichtigste Auszeichnung für Abschlussfilme in den deutschsprachigen Ländern.

In seinem Film porträtiert Dieu Hao Do seine zersplitterte Familie, die zur chinesischen Minderheit in Vietnam gehörte. Infolge des US-Kriegs in Vietnam leben die Familienangehörigen heute über drei Kontinente verstreut. Fast 50 Jahre nach der Flucht ist der Kontakt zwischen den Familienmitgliedern so gut wie abgebrochen. Der Regisseur beleuchtet die Frage, wie sich Traumata durch Verfolgung und Gewalt in die Körper und Seelen der Überlebenden und ihrer Kinder eingeschrieben haben.

„Wir kennen den Krieg in Vietnam vor allem aus der Perspektive der amerikanischen Kriegserinnerungsmaschine“, sagt der Regisseur. Er wolle mit seinem Film „eine postmigrantische Perspektive, die Fragen nach Verbindungen zwischen Familiengeschichte und Kriegsvergangenheit stellt“, aufzeigen. „Eine Familienerzählung, die zersplittert scheint, so wie die Welt, in der wir leben“, lobte die Jury.