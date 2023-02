Hanau-Jahrestag Gedenken an Terroropfer

Am 19. Februar um 16 Uhr findet vor dem Brandenburger Tor in Potsdam eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des rechtsextremen Terrorangriffs in Hanau statt: Die Initiativen BIPoC Potsdam (Black, Indigenous, and People of Color) und die Seebrücke Potsdam haben zur Erinnerung an den dritten Jahrestag des Anschlags aufgerufen, bei dem neun Menschen mit Migrationshintergrund ermordet wurden.

„Der Anschlag vor drei Jahren konnte aufgrund struktureller Inkompetenz und Ignoranz der Behörden und des Sicherheitsapparats nicht verhindert werden und wurde bis heute nur lückenhaft aufgeklärt“, erklärt Lugain Kikhya, Landessprecherin der Linksjugend Solid Brandenburg und Aktivistin der BiPoC Gruppe Potsdams. Das Attentat beruhte unter anderem auf rechter Hetze von Politiker:innen, Parteien und Medien. „Diese Hetze hat sich seitdem kontinuierlich fortgesetzt“, so Kikhya.

Die Aktivist:innen fordern die vollständige Aufklärung und Aufarbeitung der Geschehnisse, bei denen auch die Sicherheitsbehörden in die Kritik geraten waren.

