Geld für Potsdamer „Heimatsounds“ Kulturministerium gibt 5000 Euro

Das Landeskulturministerium unterstützt die interkulturelle Musik-Initiative Heimatsounds im Friedrich-Reinsch-Haus im Stadtteil Schlaatz. Wie das Ministerium am Dienstag mitteilte, überreichte Ministerin Manja Schüle (SPD) einen Förderbescheid über 5000 Euro aus Lottomitteln an Projektleiter Christian Leonhardt. Das Geld soll in das Projekt „Heimatsounds-Herzen für 2022“ fließen. Dabei gehe es um die Integration geflüchteter Ukrainerinnen und Russen in die Stadtgesellschaft. Schüle lobte die Arbeit der 2016 gegründeten Initiative, die sich aus Musikinteressierten unterschiedlicher Herkunft zusammensetzt.

