„Unsere Zwanzig für Potsdam“ Crowdfunding-Aktion der Potsdamer Stadtwerke

Soziale, kulturelle und sportliche Projekte können ab Montag 20 Tage lang auf der Plattform potsdam-crowd.de der Potsdamer Stadtwerke unterstützt werden. Zu der Aktion „Unsere Zwanzig für Potsdam“ gibt das städtische Unternehmen auch selbst 20.000 Euro dazu. Es handle sich dabei um „gesellschaftliches Engagement auf kommunaler Ebene“, so Göran Böhm, Leiter Unternehmenskommunikation der Stadtwerke.

Die Crowdfunding-Plattform feiert im Dezember ihren fünften Geburtstag, die Aktion „Unsere Zwanzig für Potsdam“ findet darauf jetzt zum vierten Mal statt. In den vergangenen fünf Jahren wurden laut Böhm dank 7407 Unterstützern 497.159 Euro aufgebracht, 111 Projekte wurden bisher über die Plattform gestartet, 95 Prozent davon erreichten ihr Ziel. Böhm gefällt vor allem, dass hier die Öffentlichkeit zu einem großen Teil mitentscheidet, welche Projekte es wert sind, finanziert zu werden. „Das ist ein guter Indikator, was für die Gesellschaft wichtig ist.“

Insgesamt 90.000 Euro gesucht

Ab Montag um 9.30 Uhr stellen sich nun 20 bis 24 Initiativen der Herausforderung, in 20 Tagen die für ihr Vorhaben nötigen Spenden zu generieren. Zur Wahl stehen sportliche, soziale und kulturelle Projekte, auch der Bildungsbereich ist vertreten. Für ihre Vorhaben benötigen sie unterschiedlich hohe Beträge, von 1000 bis 30.000 Euro, insgesamt geht es um rund 90.000 Euro. Bei vielen Projektstartern, die für ihre Präsentation auf der Plattform selbst verantwortlich sind, gibt es Prämien als Dankeschön, kündigt Böhm an.

Jeder Spender von mindestens zehn Euro wird von den Stadtwerken mit weiteren 20 Euro unterstützt - solange der Fördertopf von 20.000 Euro reicht. Am 10. Dezember um 20 Uhr wird die Aktion dann beendet und nach Abwarten der 14-tägigen Widerrufsfrist wissen die Bewerber genau am Weihnachtsabend, ob - und mit welchem Budget - sie sich in die Umsetzung stürzen können.