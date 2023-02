33-Jährige am Kopf verletzt Autofahrer fährt in Potsdam Radfahrerin an

Ein 76 Jahre alter Autofahrer hat am Freitagmorgen eine Radfahrerin angefahren, nachdem er ihr die Vorfahrt genommen hatte. Die 33-Jährige stürzte im Wohngebiet am Stern an der Ecke Neuendorfer Straße/Lilienthalstraße und verletzte sich leicht am Kopf und Knie. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte das Fahrrad am Unfallort gesichert ab.

Bereits im Januar war es auf Potsdams Straßen zu zahlreichen Fahrradunfällen gekommen. In mehreren Fällen hatten Autofahrer:innen die Vorfahrt von Radfahrer:innen missachtet und angefahren.

Für die Polizei gibt es keine eindeutige Ursache für die Häufung der Unfälle. „Ob zum Beispiel das mildere Wetter an diesem Jahresanfang verbunden mit gestiegenen Kraftstoffpreisen Verkehrsteilnehmer eher dazu motiviert haben könnte, auf das Fahrrad umzusteigen, lässt sich durch die Polizei nicht beurteilen, da dazu keine Zahlen erhoben werden“, hatte Daniel Keip, Sprecher der Polizeidirektion West, kürzlich den PNN mitgeteilt. Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) starben in Potsdam seit 2013 zehn Radfahrer:innen bei Verkehrsunfällen.

Zur Startseite