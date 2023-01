Wieder schwerer Radunfall in Potsdam Autofahrer nimmt Fahrradfahrer Vorfahrt und verletzt ihn

In Potsdam ist erneut ein Radfahrer bei einem Unfall durch ein Auto verletzt worden. Ein 56 Jahre alter Autofahrer hatte in Bornim am Montagmorgen einem 46 Jahre alten Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen und diesen angefahren. Der Mann stürzte und blieb nach Angaben der Polizei verletzt auf der Straße liegen.

Er klagte über Schmerzen in den Beinen und am Kopf. Nachdem Rettungskräfte ihn vor Ort in der Rückertstraße versorgt hatten, kam er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Das Fahrrad wurde von der Polizei gesichert. Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrseinschränkungen.

In Potsdam wurden in den vergangenen Wochen zahlreiche Radfahrer:innen in teils schwere Unfälle verwickelt. Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) starben in Potsdam seit 2013 zehn Radfahrer:innen bei Verkehrsunfällen.

