Abbiegeunfall in Potsdam 46 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt

Bei einem Abbiegeunfall ist eine Radfahrerin in Potsdam schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach ist am Freitag gegen 7.24 Uhr eine 46 Jahre alte Frau an der Ecke Drewitzer Straße/ Möbelhof im Industriegebiet unterwegs gewesen. Zugleich habe ein 53 Jahre alter Lastwagenfahrer von der Straße Möbelhof aus abbiegen wollen. „Er übersah die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin“, teilte die Polizei mit.

Sie sei gegen den Lastwagen gestoßen und zu Boden gefallen. Schwer verletzt sei sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Das Fahrrad geriet unter die Zugmaschine. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

