Aktionswoche in Potsdam Kammern werben um Lehrlinge

Arbeitsagenturen und Wirtschaftsverbände haben die „Woche der Ausbildung“ ausgerufen: Ab Montag werden verstärkt Berufsberatungen für Jugendliche angeboten. Für die Aktion kooperieren die Arbeitsagenturen Potsdam und Neuruppin mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Handwerkskammer (HWK) Potsdam.

Seit Jahren klagen Wirtschaftsverbände in Brandenburg über Nachwuchsmangel in Ausbildungsberufen. Allein im Handwerk gebe es rund 1000 Ausbildungsstellen in 66 Berufen „von der Prignitz bis Teltow-Fläming“, teilt die HWK mit. Laut der Agentur für Arbeit gebe es über 3400 Ausbildungsplätze in Potsdam und Umgebung insgesamt. „Die Betriebe suchen Talente auch bei jungen Menschen, die eine zweite Chance suchen“, heißt es von der Arbeitsagentur.

„Während man an Hochschulen jahrelang Geld mitbringen muss, erwirbt man bei uns wertvolles Wissen und Können und bekommt dafür noch ein Ausbildungsentgelt“, sagt Ina Hänsel, Präsidentin der IHK Potsdam. Über offene Lehrstellen informieren die Kammern auch online unter www.hwk-potsdam.de/ausbildungsboerse und www.mach-es-in-brandenburg.de. (dol)

