Akzeptanzfestival Potsdam „Ohne Worte“ – Fia singt für ihre gehörlose Schwester

Das Akzeptanzfestival Potsdam am 10. und 11. Mai hat dieses Jahr eine ganz besondere Künstlerin als Schirmherrin und Live-Act gewinnen können: Die zwölfjährige Fia aus Berlin, die beim Junior Eurovision Song Contest 2023 den neunten Platz belegt hatte. Auch in der diesjährigen Staffel von „The Voice Kids“ begeisterte sie mit ihren Auftritten, die sich durch eine große Besonderheit auszeichnen: Während sie singt, übersetzt sie die Songtexte in Gebärdensprache.