Tanzen, Spielen, Kreativsein Akzeptanzfestival im Potsdamer Waschhaus hofft auf 10.000 Gäste

Ein Akzeptanzfestival veranstaltet die Einzelfallhilfe-Manufaktur e.V. rund um den europaweiten „Tag der Inklusion“ während der Potsdamer Inklusionswochen am 10. und 11. Mai im Waschhaus. Gerechnet wird mit 10.000 Besucherinnen und Besuchern, der Eintritt wird frei sein. „Barrierefreiheit beginnt schon beim kostenlosen Eintritt, denn nur so haben alle Menschen die Möglichkeit zur Teilhabe“, erklären die Organisatoren.

Menschen mit und ohne Handicap sollen bei der Nachfolgeveranstaltung des Inklusionsfestes gemeinsam feiern, miteinander ins Gespräch kommen und zusammen tanzen. Musikalisch eröffnet wird am Freitag mit „FIA“, die 2023 beim Junior Eurovision Song Contest ihren Song „Ohne Worte“ mit lautbegleitenden Gebärden vortrug. Ebenfalls am Freitag auf dem Programm stehen „Die Betties“, „Graf Fidi“, der „Potsdamer Kneipenchor“ und „Lex Barker Experience“. Am Samstag folgen denn „Kaffkiez“, „Milliarden Lara Hulo“, „Feehls“ und „Bilbao“, das Festival endet mit einer Aftershowparty und dem DJ-Duo „Can You Dig It“.

Aber nicht nur gemeinsam getanzt, sondern auch gemeinsam gespielt wird beim Akzeptanzfestival. So findet mit dem SV Babelsberg 03 das erste inklusive Fußballturnier statt. Wer beim Workshop für das Projekt „Mausefalle“ Ideen für einen inklusiven Spielplatz im Zentrum Potsdams für Kinder und Jugendliche im Alter von null bis 18 Jahren einreicht, kann sogar einen Familienkurzurlaub gewinnen.

Eine Kinderdisco und bunte Stände mit weiteren Aktivitäten sorgen außerdem dafür, dass keine Langeweile aufkommt. So werden Festival-T-Shirts bedruckt oder XXXL-Spiele wie etwa Jenga angeboten und ein Bierzelt lädt zum Ausruhen ein.