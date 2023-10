Alternative Bestattungen mit „Lebensnah“ Was einen guten Abschied ausmacht

Menschen durch die Zeit des Trauerns begleitet der Alternativbestatter „Lebensnah“, der aufgrund der großen Nachfrage im Umland jetzt auch in Potsdam zu finden ist. „Das Außergewöhnliche sind nicht Flamingos oder Elefanten, sondern die kleinen Dinge“, so Katja Seydel, die hier mit Eric Wrede und Sarah Wuttke Ansprechpartnerin ist. Die Hinterbliebenen sollen in den Abschiedsprozess integriert werden, die Zeit bekommen, die sie brauchen und möglichst viel mitgestalten. Dabei dürfen auch die Bestatter mal weinen

Die Zeit zwischen dem Tod und der Bestattung sei oft ein „schwarzes Loch“, sagt Gründer Eric Wrede. Mit seinem Team möchte er Hinterbliebenen die Möglichkeit geben, dass sie erleben, was da geschieht, sie einbeziehen und so Trauer ermöglichen. „Lebensnah“ erlaubt etwa Mithilfe beim Vorbereiten des Verstorbenen, das Bauen des Sarges, das Gestalten der Urne und des Blumenschmucks. Sie informieren, dass Hausaufbahrungen möglich sind, oder dass es erlaubt ist, im Krematorium mit dabei zu sein. Die Abschiedsrede wird hier - wenn nötig, mit Hilfe - von den Angehörigen selbst geschrieben. Ziel sei immer das Gefühl: „Weil wir das gemeinsam gemacht haben, sind wir da am Ende gut rausgegangen.“

Es gibt auch Grenzen

Auch sonst gibt es Alternativen, so ist etwa der Weg zum Friedhof mit dem (Lasten-)Fahrrad möglich, sagt Wrede, der schon Fahrradkorsos mit bis zu 150 Teilnehmern angemeldet hat. Familienmitglieder können den Sarg tragen oder die Urne das letzte Mal halten. Sogar ein Pferd wurde schon am Friedhof vorbeigeführt, und sie habe einen Abschied für zwei Hunde von ihrem Frauchen organisiert, sagt Katja Seydel. Doch es gibt Grenzen: So könnte es schwierig sein, bei der letzten amtsärztlichen Leichenbeschau mit dabei zu sein, nicht an allen Friedhöfen dürfen Angehörige den Sarg tragen und die Urne mit nach Hause zu nehmen, ist in Deutschland nach wie vor eine Ordnungswidrigkeit.

Lebensnah - Alternativer Bestatter Das Team, das auch für demenzfreundliche Bestattungen fortgebildet ist, ist rund um die Uhr für seine Kunden verfügbar. Mit 4000 bis 4500 Euro Kosten für eine durchschnittliche Bestattung vom Tod bis zur Beisetzung - ohne Friedhof - stuft sich „Lebensnah“ selbst im unteren Mittelmaß ein. Auch ein Treffen nach der Bestattung ist da inklusive, wenn gewünscht. „Lebensnah“ findet sich in Potsdam in der Kurfürstenstraße 14.

„Lebensnah“ will Räume schaffen, in denen jeder sich traut, seine Trauer auszuleben. „Es soll ein Ort sein, wo man gerne hingeht. Wo man nicht pastoral sprechen muss, sondern auch mal ‘Scheiße’ sagen darf“, so Wrede. Das Team schaue, was emotional gebraucht wird und es gehe darum, Vertrauen zu schaffen. Es werde nicht bewertet, auch Wut ist erlaubt - etwa darauf, dass man verlassen wurde oder dass der Verstorbene sich nicht behandeln hat lassen. „Jegliche Form der Reibung, die da war, steht jetzt im Raum und lässt sich nicht mehr lösen“, so Seydel. „Wir sind immer da, so viel uns jemand braucht, aber auch so wenig.“ Jeder bekomme die Zeit, die er braucht. Oft werde Zeitdruck gemacht, wo es nicht nötig sei. Seydel: „Eine Stunde nach dem Sterbefall kann man ja keine Entscheidung treffen.“

Kein „Das macht man so“

„Ein guter Abschied lebt nicht davon, dass man einen teuren Sarg kauft, sondern davon, dass man sich traut, sich zu verabschieden“, sagt Wrede. Es gibt kein „Das macht man einfach so“, möchte er vermitteln. „Sondern wir machen nach reiflicher Überlegung genau das, was ihr wollt.“ Wenn die Wünsche des Verstorbenen nicht zu denen der Trauernden passen, gehe es darum, im Gespräch einen Mittelweg zu finden. „Selbst zwischen Sarg und Urne gibt es den“, so Seydel. Allerdings kippe das mit dem Tod in Richtung des Angehörigen: „Jetzt darfst du auch mal an dich denken“, heißt es dann.

„Lebensnah“ findet sich in Potsdam in der Kurfürstenstraße 14. © Andreas Klaer

Von der jungen Mutter, die ihr Kind verloren hat, bis zur 90-Jährigen - gemeinsam ist allen, dass sie mit viel Liebe in die Situation gehen und etwas Besonderes wollen, so Wrede, der auf Trauerfeiern aber auch schon der einzige Gast war. Da hatten die Kunden alles vorab selbst geklärt. Oft ist das auch der Fall, wenn es darum geht, den Angehörigen etwas abzunehmen, alles finanziell selbst zu klären, oder darum, ganz bestimmte Vorstellungen zu besprechen. Etwa den Wunsch nach einem bestimmten Pfarrer, wer an der Trauerfeier (nicht) teilnehmen darf oder dass die Gäste nur bunt gekleidet sein sollen.

Auch Bestatter dürfen weinen

„Ich rate den Betroffenen immer, das Korsett nicht zu engzumachen, nur Eckpfeiler zu setzen“, sagt Wrede. Gerade der Wunsch, niemand solle bei der Bestattung traurig sein, nehme den Hinterbliebenen quasi das Recht zu trauern. Hier empfiehlt er, lieber Situationen zu schaffen, „in der sich die Menschen frei fühlen“.

Dass Gefühle jeden überwältigen können, weiß das Team. Es sei wichtig, sich berühren zu lassen, sagt Seydel, die betont, dass auch Bestatter weinen dürfen. „Ich bin auch nur ein Mensch und nicht ein Bestattungsroboter.“ Diese „professionelle Nähe“ sei der Grund, weshalb die Menschen zu „Lebensnah“ kommen: Weil sie keine Standard-Betreuung bekommen. „Aber natürlich stehe ich nicht als Lauteste schluchzend hinten.“