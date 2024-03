Ältestes Chorgestühl Potsdamer Studentin macht sensationelle Entdeckung

Das Chorgestühl der Dorfkirche in Gägelow in Mecklenburg-Vorpommern ist laut neuen Untersuchungen das älteste in Deutschland. Das haben die Master-Studentin der Konservierung und Restaurierung an der Fachhochschule Potsdam, Lea Morath, und der Bauhistoriker und Holzkundler Tilo Schöfbek herausgefunden. Lange Zeit sei angenommen worden, dass das Gestühl aus dem 14. Jahrhundert stammt.

Doch neue Untersuchungen hätten ergeben, dass das Chorgestühl im Winter 1247/48 aus einheimischem Eichenholz gefertigt wurde. Kunsthistorisch sei das Gägelower Chorgestühl damit das älteste bekannte vollständige Kunstwerk seiner Art in Deutschland.