Arbeitsvermittlung von Geflüchteten in Potsdam Es geht voran, aber langsam

Die Vermittlung von ukrainischen Geflüchteten in den Arbeitsmarkt nimmt in Potsdam langsam Fahrt auf. Wie Lars Andresen, Leiter des Potsdamer Jobcenters, den PNN sagte, seien im ersten Quartal dieses Jahres 120 Menschen in Potsdam in Arbeit vermittelt worden, die vor Russlands Angriffskrieg aus der Ukraine geflohen sind. Das waren doppelt so viele, wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt sind nach Angaben der Arbeitsagentur 334 Menschen mit ukrainischem Pass seit Januar 2023 in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt worden. Das wirkt sich auch bei der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten aus. Sie nahm zwischen Februar 2022 und Oktober 2023 um 96 Prozent zu auf 627. Neuere Daten dazu liegen noch nicht vor. 177 davon haben Stellen in der Gesundheitsbranche gefunden. Stark vertreten ist auch das Lebensmittel- und Gastgewerbe mit 93 Beschäftigten sowie soziale und kulturelle Berufe mit 81 Beschäftigten.

120 Menschen aus der Ukraine wurden im ersten Quartal in Potsdam in einen Job vermittelt

Ob der Zuwachs am von der Bundesregierung ausgerufenen Jobturbo liegt, ist allerdings fraglich. Viele der Geflüchteten aus der Ukraine sind im Frühjahr 2022 in Potsdam angekommen. Zwei Jahre nach der Ankunft sind also mehr Vermittlungshemmnisse abgebaut als ein Jahr nach der Ankunft - beispielsweise haben viele ihre Sprachkenntnisse verbessert oder Abschlüsse wurden anerkannt.

Wie berichtet, hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Herbst vergangenen Jahres den sogenannten Job-Turbo ausgerufen. Damit sollen Geflüchtete vor allem aus der Ukraine schneller in den Arbeitsmarkt gelangen. Wer arbeitsfähig sei, ein Mindestmaß an Deutschkenntnissen hat, einigermaßen in ein Unternehmen integriert werden kann, solle auch arbeiten. Nicht zuletzt soll damit der klamme Staatshaushalt entlastet werden.

Beim Jobcenter hält man den Ansatz auch für richtig. Ein früherer Einstieg in den Arbeitsmarkt helfe bei der Integration, so Andresen. Bei begleitenden Sprachkursen könne das Jobcenter unterstützen. Man versuche die Arbeitgeber zu ermutigen, auch Menschen ohne gute Deutschkenntnisse einzustellen, organisiere Praktika und biete Lohnkostenzuschüsse. Leider fehle momentan etwas der konjunkturelle Rückenwind, so Andresen.

Gute Kinderbetreuung hilft bei Vermittlung

Die Aufgabe ist allerdings auch groß. Vor Beginn von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine waren in Potsdam nur 25 erwerbsfähige Leistungsberechtigte aus der Ukraine gemeldet. Im April 2024 waren es 1249. Unter den rund 2400 Geflüchteten aus der Ukraine sind viele Mütter mit Kindern. Immerhin einen Vorteil hat Potsdam: Wegen des guten Angebots an Kita- und Hortplätzen sei fehlende Kinderbetreuung anders als in andern Städten kein Problem, heißt es.

Von der Entwicklung machte sich am Freitagmorgen auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Rolle als direkt gewählter Potsdamer Bundestagsabgeordneter ein Bild. Er sprach mit Alexandros Tassinopoulos, Chef der Potsdamer Arbeitsagentur, und Mitarbeitern vor Ort. Er sehe Fortschritte bei der er Weiterentwicklung der Arbeitsvermittlung und Integration Arbeitsuchender in den Arbeitsmarkt, allerdings auch Hürden, so Scholz. Der Kanzler hält vor allem die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse für eine Herausforderung. „Viele Probleme sind ja schon gelöst, aber es dauert - glaube ich - ein bisschen, bis sich das gesetzt hat“, sagte Scholz