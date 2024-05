Ärger im Potsdamer Kirchsteigfeld Bürgerinitiative gegen geplantes Flüchtlingsheim

Gegen das geplante Flüchtlingsheim in der Eleonore-Prochaska-Straße 11 hat sich im Kirchsteigfeld nun eine Bürgerinitiative gegründet. Das gab ein Sprecher der Initiative am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt. „Grundsätzlich geht es uns um die intransparente Planung und nichtfunktionierende Kommunikation seitens der Stadt Potsdam“, sagte der namentlich bekannte Anwohner, der seinen Namen allerdings noch nicht veröffentlicht sehen wollte, dieser Zeitung. „Wir sind nicht gegen Flüchtlingsheime, aber das Gebäude ist aus unserer Sicht hierfür nicht geeignet.“ Das einst gewerblich genutzte Gebäude soll laut Rathaus nach einem Umbau für Wohnzwecke dienen, frühestens ab August nutzbar sein.

Die Vorwürfe gegen die Stadt Potsdam will die Initiative am Freitag ab 11 Uhr bei einem Vor-Ort-Termin der Presse vorstellen. Auf einer Facebook-Seite beklagt die Initiative, dass statt der von der Stadt zugesagten 60 Bewohner laut Baugenehmigung mehr als 100 möglich wären. Ferner fürchtet man eine unbefristete Nutzung als Flüchtlingsunterkunft, verbunden mit starken Beeinträchtigungen für die Anwohner wegen der engen Bebauung vor Ort. „Das Gebäude teilt sich eine Wand mit unserem Gebäude, mit Fluchttüren auf jeder Etage“. Zudem müsse man den Hof gemeinsam nutzen.

60 Bewohner sollen laut Rathaus einziehen.

Mitte April hatte das Rathaus auf FDP-Anfrage bereits von prognostizierten Betriebskosten für die Unterkunft in Höhe von rund 264.000 Euro gesprochen. Dazu kommen 560.000 Euro für Sicherheitsdienste, die komplett vom Land erstattet werden. In der Antwort ist ausdrücklich von 60 Plätzen die Rede. An einer Stelle heißt es aber auch: „Die Kosten pro Platz und Jahr würden bei einer Belegung mit 80 Personen ohne Sicherheitsdienstleistungen bei circa 8600 Euro durchschnittlich liegen.“ Ältere Unterkünfte wie am Handelshof erzeugen Kosten von 5200 Euro pro Platz. Den Unterschied begründet die Stadt mit dem bereits refinanzierten Investitionsaufwand.

Im Stadtparlament scheiterte die FDP am Dienstag mit einem Antrag, für die Unterkunft im Kirchsteigfeld eine kostengünstigere Alternative zu suchen. Falls das nicht möglich sei, sollte der Mietvertrag möglichst auf fünf Jahre begrenzt werden, so die FDP in ihrem Antrag - der aber keine Mehrheit fand.