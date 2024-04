Aufregung in Potsdamer Schule Jugendlicher löst Polizeieinsatz aus

Ein Jugendlicher hat am Mittwoch in der Mittagszeit einen Polizeieinsatz in einer Schule in der Potsdamer Innenstadt ausgelöst. Das gab die Polizei bekannt. Demnach herrschte Sorge, dass der Teenager sich selbst oder andere Personen gefährden könnte.

Als die alarmierte Polizei mit mehreren Streifenwagen der Schule eintraf, befand sich die männliche Person bereits in der Obhut zweier Erwachsener. Rettungskräfte brachten den unverletzten Jugendlichen in eine Fachklinik. Eine Gefahr für die anwesenden Schüler und Lehrkräfte habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, so die Polizei.

Um welche Schule es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit. Auch zu dem Jugendlichen wurden keine weiteren Angaben gemacht. Ob der Teenager die Schule besucht oder in der Vergangenheit besucht hat, ist unklar.