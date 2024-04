Ausverkauf vor dem Umbau Dm-Drogeriemarkt in Potsdams Innenstadt schließt für drei Monate

Die Kundschaft des Drogeriemarktes Dm in Potsdams Innenstadt muss sich ab 20. April umstellen: Ab Sonnabend ist die Filiale im Erdgeschoss des Karstadt-Kaufhauses in der Brandenburger Straße 49 bis 51 für Umbauarbeiten knapp drei Monate lang geschlossen.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

„Wir bauen um, damit Du noch komfortabler bei uns einkaufen kannst“, informiert die Kette ihre Kundschaft auf Flyern und bietet vom 15. bis 19. April einen Ausverkaufsrabatt von 20 Prozent auf alle Produkte an. Dieser gilt „solange der Vorrat reicht“, heißt es. Sollten die Restbestände im Drogeriemarkt bereits vor dem 19. April verkauft und der Ausverkauf abgeschlossen sein, „behalten wir uns vor, früher zu schließen.“

Vom 20. April bis 3. Juli werden die Umbaumaßnahmen stattfinden. Als Alternativen verweist Dm auf seine Filialen in den Bahnhofspassagen am Hauptbahnhof, in der Potsdamer Straße 177 sowie in der Nedlitzer Straße 19b/ Ecke Erich-Arendt-Straße, beide in Bornstedt. Fotoarbeiten können am Hauptbahnhof abgeholt werden. In der Innenstadt befinden sich weitere Drogeriegeschäfte.