Autoarme City Händlerverband befürwortet Pläne

Die AG Innenstadt, ein Verband von Gewerbetreibenden, spricht sich für die Pläne für eine verkehrsberuhigte Potsdamer Innenstadt aus. In einer Stellungnahme erinnerte die AG an die seit Langem diskutierten Probleme: „Bis in die letzten Winkel zugeparkte Straßen, verdrängte Fußgänger, der Wunsch von Gastronomen nach mehr Außenfläche, starker Parksuchverkehr und lange Staus“. Die AG wünsche sich „einen möglichst komfortablen Aufenthalt für unsere Besucher; Platz für Fußgänger, eine hohe Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone und allen angrenzenden Straßen sowie gut erreichbare Parkplätze in der gesamten Innenstadt“. Das sei aktuell nicht möglich. „Wir begrüßen aus diesem Grund die Ergebnisse der Werkstattverfahren, die eine Verlagerung des Parkverkehrs z.B. in die bestehenden Parkhäuser vorschlagen“, so die AG. Man werde sich auch weiter für „eine sinnvolle Neugestaltung des innerstädtischen Verkehrs“ einsetzen.

Wie berichtet hatte es bei einem Treffen auf Einladung der Handwerkskammer zuletzt scharfe Kritik gegeben. Die Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung war daraufhin noch einmal vertagt worden. Die Stadt will unter anderem 400 Parkplätze für Auswärtige streichen. 560 Anwohner- und 240 Mischparkplätze sollen bleiben, auch Lieferverkehr soll weiter möglich sein.

