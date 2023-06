Bauarbeiten auf der Potsdamer Nuthestraße Fahrbahnerneuerung ab August

Die Nuthestraße wird ab dem 14. August und bis Jahresende wieder zur Baustelle. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen am Montag mitteilte, soll dann die Fahrbahn zwischen den Abfahrten Wetzlarer Straße und Horstweg erneuert und mit einer lärmmindernden Asphaltdecke versehen werden. Auch an der Brücke über den Horstweg sind „kleinere Sanierungsarbeiten“ geplant.

Bis Ende Oktober sollen beide Richtungsfahrbahnen saniert werden. Dabei soll abwechselnd eine Fahrbahn gesperrt werden, der Verkehr läuft dann einspurig in beide Richtungen. Auch die beiden betroffenen Auffahrten werden zeitweise gesperrt. Die Zufahrt zur Tankstelle soll gewährleistet bleiben, ab Mitte September allerdings per Provisorium von der Fritz-Zubeil-Straße.

Direkt im Anschluss an die Fahrbahnsanierung beginnen die von der Stadt angekündigten Arbeiten an den Zu- und Abfahrten in der Wetzlarer Straße. Wie berichtet muss die Abfahrt für die geplante Auslieferung von neuen Straßenbahnen zum VIP-Betriebshof erweitert werden. Die Abfahrt bleibt bis voraussichtlich Jahresende gesperrt.