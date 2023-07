Bäume an der Potsdamer Nuthestraße Hainbuchen vertrocknen trotz Pflege

An der Potsdamer Nuthestraße zwischen Babelsberg und Humboldtbrücke entlang des dortigen Radwegs vertrocknen eine ganze Reihe von Jungbäumen. Der Stadtverordnete Wieland Niekisch (Mitten in Potsdam) hatte der Stadtverwaltung und ihrem Grünflächenamt vorgeworfen, die Bäume nicht ausreichend zu pflegen.

„Es ist kaum zu glauben: Dutzende von der Stadt neu gepflanzte Bäume werden nicht gepflegt und vertrocknen! Das ist ,Klimanotstand’ aktuell in der Landeshauptstadt!“, wetterte Niekisch. Das sei ein Skandal, auch angesichts der Potsdamer Haushaltsengpässe.

Die Stadt wies die Vorwürfe von Niekisch zurück. Bei den betroffenen Hainbuchen auf der Humboldtbrücke handele es sich um eine Altpflanzung, die sich „bereits mehrjährig nicht mehr in der Entwicklungspflege“ befinde. Dennoch seien frühzeitig im Jahr Gießringe erneuert worden.

Hainbuchen kommen mit Standort nicht zurecht

Die Bäume würden „sehr regelmäßig und in kurzen Intervallen, in jedem Fall witterungsangepasst und intensiver als in den Vorjahren“ gewässert, so Stadtsprecher Markus Klier. Die Wässerung erfolge sehr früh am Morgen zwischen 5 und 6 Uhr, um mit dem Berufsverkehr nicht in Konflikt zu kommen.

Dass die Bäume dennoch vertrocknen, liegt laut Stadt daran, dass die Hainbuchen nicht mit dem Standort zurechtkämen. „Der freie Stand, die Hanglage sowie der hohe Versieglungs- und Rückstrahlungsgrad im Umfeld“ bereiteten den Gewächsen Schwierigkeiten. Dazu komme die Dürre der Vorjahre. Die Stadt werde vor Ort deshalb robustere Bäume pflanzen.

Grundsätzlich gingen jedoch abhängig von der Witterung zwischen fünf und zehn Prozent aller Neupflanzungen ein. Sie würden immer alle ersetzt, so die Stadt.