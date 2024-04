Baustellen in Potsdam Wo in dieser Woche mit Stau zu rechnen ist

Weil Ferien weniger verkehrsreich sind, werden sie gern für Baustellen genutzt. So auch jetzt. Am Humboldtring wird nach Angaben der Stadtverwaltung die Nuthebrücke erneuert. Die Straße bleibt während der Ferien gesperrt, es wird über Friedrich-List-Straße und Babelsberger Straße umgeleitet. Busse halten an einer Ersatzhaltestelle vor dem Kreisverkehr. In der Hans-Thoma-Straße ist auf Höhe der Gutenbergstraße eine Spur für die Reparatur einer Wasserleitung gesperrt. Richtung Nutheschnellstraße steht ab Montag nur eine Spur zur Verfügung. Die Sperrung dauert die gesamte Ferienzeit an.

Ebenfalls wird in der Kurfürstenstraße der Radweg zwischen Hebbelstraße und Nauener Tor umgebaut. Pro Richtung steht dort eine Spur zur Verfügung, die Autos und Radfahrer nutzen sollen. Erneuert wird auch die Fahrbahn in der Schopenhauerstraße. Sie ist zwischen Charlottenstraße und Breiter Straße voll gesperrt.

Gesperrt ist die Drewitzer Straße zwischen Unter den Eichen bis einschließlich des Knotenpunktes Am Fenn. Die Umleitung erfolgt über Erich-Weinert-Straße und An der Alten Zauche. Ebenfalls voll gesperrt ist die Geschwister-Scholl-Straße für Arbeiten an Hausanschlüssen. Die Auffahrt vom Horstweg auf die L40 Nutheschnellstraße Richtung Teltow wird am Donnerstag, dem 4. April, von 9 Uhr bis 15 Uhr gesperrt.

Darüber hinaus gibt es auf Potsdams Straßen eine Reihe von Dauerbaustellen. Darunter ist mit dem Leipziger Dreieck auch Potsdams verkehrsreichste Kreuzung. Dort ist die Zufahrt von der Friedrich-Engels-Straße in die Leipziger Straße gesperrt. Auch das Linksabbiegen von der Heinrich-Mann-Allee in die Friedrich-Engels-Straße ist nicht möglich. Für den Verkehr steht je Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der stadteinwärtige Verkehr wird über den Brauhausberg geführt.

An der Kreuzung von Charlottenstraße und Friedrich-Ebert-Straße wird eine Weiche ausgetauscht. Der Auto- und Busverkehr wird über den Platz der Einheit umgeleitet. Der Kuhfortdamm ist zwischen dem Bahnübergang und der Reiherbergstraße vollständig gesperrt, um die Fahrbar sowie die Geh- und Radwege zu erneuern. In der Potsdamer Straße steht in Höhe Schulplatz sowie zwischen Schulplatz und Habichtweg nur eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung. In der Ketziner Straße wird eine mobile Ampel aufgestellt. Die Straße ist halbseitig gesperrt, um eine Baustellenzufahrt anzulegen.

In der Zeppelinstraße steht stadtauswärts in Höhe Schafgraben nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Weiterhin gesperrt ist auch die Fußwegbrücke über die L40 zum Sterncenter. Der Fuß- und Radverkehr muss großräumig über die Neuendorfer Straße umgeleitet werden. Alle aktuellen Informationen zum Verkehrsgeschehen in Potsdam werden unter www.mobil-potsdam.de veröffentlicht.