Bei Rot über die Ampel gefahren Radfahrerin stößt in Potsdam mit Bus zusammen – und bleibt unverletzt

Eine Radfahrerin hat am späten Donnerstagnachmittag in der Potsdamer Innenstadt einen Zusammenstoß mit einem Linienbus äußerlich unverletzt überstanden. Wie die Polizei mitteilte, soll die 16-Jährige an der Kreuzung Breite Straße/Zeppelinstraße nach bisherigen Erkenntnissen über eine rote Ampel gefahren sein. Ein Busfahrer habe daraufhin nicht rechtzeitig bremsen können.

Die Radfahrerin rutschte nach dem Zusammenstoß unter den Bus. Sie überstand den Vorfall aber wie die 40 Fahrgäste des Linienbusses unbeschadet. Der 53 Jahre alte Busfahrer erlitt einen Schock. Er kam ins Krankenhaus. Die Polizisten nahmen eine Unfallanzeige auf. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben im niedrigen dreistelligen Bereich.